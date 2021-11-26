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08:55 26.11.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 260 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 260 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы выросло до 260 млн 53 тыс. 728, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 182 тыс. 569 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 48 млн 126 тыс. 574 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 775 тыс. 797.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 555 тыс. 431. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 467 тыс. 468 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 55 тыс. 238 заболевших, из них умерли 613 тыс. 642 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 667,0. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 393 человека, в Индии - 334, в Бразилии - 2 тыс. 859.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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