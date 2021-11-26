В Черкасской области у пограничника обнаружили поддельный COVID-сертификат, ему грозит штраф

Сотрудники Главного отдела внутренней и собственной безопасности "Центр" Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) обнаружили у пограничника поддельный COVID-сертификат, сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Военнослужащий, находясь в командировке, с целью допуска к обучению, предоставил в отдел здравоохранения учебного центра международное свидетельство о вакцинации/профилактике. Документ не отвечал установленным требованиям, содержал недостоверные и ложные сведения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в сентябре 2021 года в Главном центре подготовки личного состава ГПСУ имени генерал-майора Игоря Момота.

"Черкасская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона закончила досудебное расследование по уголовному производству, начатому по ч. 4 ст. 358 УК Украины", - отметили в пресс-службе ведомства.

Степень наказания правоохранителю будет избирать суд.

Также сообщается, что согласно ч. 4 ст. 358 "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" Уголовного кодекса Украины, ему грозит наказание в виде штрафа до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.