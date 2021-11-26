В Украине за сутки выявили 15 936 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 24 569 человек, 608 умерло

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 15 936 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 24 569 человек, 608 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 25 ноября в Украине: зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 394, медработников – 303); 273 875 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 81 516 человек, полностью иммунизированы – 192 359 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 208 человек; летальных исходов – 608; выздоровело – 24 569 человек", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 25 ноября выявили 16 943 новых случаев заболевания СOVID-19 24 ноября сообщалось о 14 325 новых случаев заболевания СOVID-19, 23 ноября сообщалось о 12 729 новых случаях заболевания СOVID-19, за сутки, 22 ноября выявили 7 464 новых случая заболевания Сovid-19, 21 ноября зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 20 ноября сообщалось о 18 250 новых случаях заболевания СOVID-19, 19 ноября выявили 20 050 новых случаев заболевания СOVID-19, 18 ноября зафиксировано 20 591 новый случай заболевания СOVID-19, 17 ноября зафиксировано 18 668 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 ноября выявляли 16 308 новых случаев заболевания СOVID-19, а 15 ноября было 10 802 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 400 340 человек; выздоровело – 2 877 021 человек; летальных случаев – 84 149.

С начала вакцинальной кампании привит 13 164 651 человек, из них получили одну дозу – 13 164 649 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 610 359 человек. В общей сложности проведено 23 775 008 прививок.