События

08:23 26.11.2021

В Украине за сутки выявили 15 936 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 24 569 человек, 608 умерло

2 мин читать
В Украине за сутки выявили 15 936 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 24 569 человек, 608 умерло

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 15 936 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 24 569 человек, 608 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 25 ноября в Украине: зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 394, медработников – 303); 273 875 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 81 516 человек, полностью иммунизированы – 192 359 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 208 человек; летальных исходов – 608; выздоровело – 24 569 человек", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 25 ноября выявили 16 943 новых случаев заболевания СOVID-19 24 ноября сообщалось о 14 325 новых случаев заболевания СOVID-19, 23 ноября сообщалось о 12 729 новых случаях заболевания СOVID-19, за сутки, 22 ноября выявили 7 464 новых случая заболевания Сovid-19, 21 ноября зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 20 ноября сообщалось о 18 250 новых случаях заболевания СOVID-19, 19 ноября выявили 20 050 новых случаев заболевания СOVID-19, 18 ноября зафиксировано 20 591 новый случай заболевания СOVID-19, 17 ноября зафиксировано 18 668 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 ноября выявляли 16 308 новых случаев заболевания СOVID-19, а 15 ноября было 10 802 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 400 340 человек; выздоровело – 2 877 021 человек; летальных случаев – 84 149.

С начала вакцинальной кампании привит 13 164 651 человек, из них получили одну дозу – 13 164 649 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 610 359 человек. В общей сложности проведено 23 775 008 прививок. 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:55 26.11.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 260 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 260 млн

08:45 26.11.2021
В Черкасской области у пограничника обнаружили поддельный COVID-сертификат, ему грозит штраф

В Черкасской области у пограничника обнаружили поддельный COVID-сертификат, ему грозит штраф

07:53 26.11.2021
В Германии поставлен новый рекорд по числу случаев заражения COVID-19

В Германии поставлен новый рекорд по числу случаев заражения COVID-19

07:16 26.11.2021
За сутки российские наемники на Донбассе 14 раз открывали огонь по украинским позициям, украинские военные не пострадали

За сутки российские наемники на Донбассе 14 раз открывали огонь по украинским позициям, украинские военные не пострадали

05:36 26.11.2021
В ДТП на Харьковщине три человека погибли, пятеро пострадали

В ДТП на Харьковщине три человека погибли, пятеро пострадали

03:00 26.11.2021
В ЮАР обнаружен новый вариант коронавируса

В ЮАР обнаружен новый вариант коронавируса

01:45 26.11.2021
С декабря в Харьковском метрополитене будет новый руководитель

С декабря в Харьковском метрополитене будет новый руководитель

00:47 26.11.2021
ГБР планирует вызвать на допрос Ермака по вопросам "вагнергейта"

ГБР планирует вызвать на допрос Ермака по вопросам "вагнергейта"

00:18 26.11.2021
Городской голова Харькова рассматривает несколько кандидатур на пост секретаря горсовета

Городской голова Харькова рассматривает несколько кандидатур на пост секретаря горсовета

00:06 26.11.2021
Президент Евросовета заверил Зеленского о полной поддержке ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины

Президент Евросовета заверил Зеленского о полной поддержке ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Замминистра обороны США заявила о поддержке восточного фланга НАТО в условиях политики России на границе с Украиной

ГБР планирует вызвать на допрос Ермака по вопросам "вагнергейта"

Президент Евросовета заверил Зеленского о полной поддержке ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины

На территории ОРДЛО незаконно удерживают 300 граждан Украины – Денисова

В рамках расследования покушения на Шефира проведено около сотни обысков у лиц, пользующихся охотничьим оружием

ПОСЛЕДНЕЕ

В результате взрыва шахты в России погибли 52 человека

26 ноября: Какой сегодня праздник

Великобритания и Израиль вводят ограничения на поездки в ряд стран Африки из-за нового варианта COVID-19

Замминистра обороны США заявила о поддержке восточного фланга НАТО в условиях политики России на границе с Украиной

У партнеров Украины сейчас нет конкретных наработанных альтернатив Нормандскому формату

Украина ожидает от нового правительства Германии жесткого предупреждения РФ о возможных санкциях

В Офисе президента назвали, какие СМИ пригласят на пресс-марафон Зеленского

Данилов: на сегодняшний день вопрос вторжения российских войск стоит открытым, но Украина готова

На территории Украины правоохранители провели обыски у лиц, причастных к незаконному обращению оружия и боеприпасов

Европарламент призвал ЕС ввести санкции против российской частной военной структуры "Группа Вагнера"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА