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08:11 26.11.2021

В результате взрыва шахты в России погибли 52 человека

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Власти Кузбасса подтверждают гибель 52 человек в результате ЧП на шахте "Листвяжная", среди которых 46 шахтеров и шестеро спасателей.

"Пропавшие 35 горняков признаны погибшими. Общее число погибших составило 52 человека (46 шахтеров и 6 спасателей)", - говорится в сообщении телеграм-канала губернатора региона Сергея Цивилева.

В нем отмечается, что в больницах до сих пор находится 38 шахтеров, а также 11 горноспасателей (1 - черепно-мозговая травма, 10 - отправление).

"Вероятная причина аварии - взрыв метано-воздушной смеси. Точные причины установит комиссия"- говорится в сообщении.

На шахту прибыли 3 отделения Военизированной горноспасательной части.

"Они изолируют участок горных выработок объемом 257 тыс. куб. м, который естественным образом заполнится метаном. Приблизительно за трое суток уровень газа повысится до 20% и опасность взрыва снизится. После этого штаб примет решение по дальнейшим поисковым работам в шахте", - сообщают власти региона.

Параллельно в эти трое суток спасатели продолжат инертизацию выработок и ликвидацию последствий пожара - пробурят скважину для тушения возможных очагов возгорания в шахте.

Теги: #погибшие #кузбасс #россия #шахта
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