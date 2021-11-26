Великобритания и Израиль вводят ограничения на поездки в ряд стран Африки из-за нового варианта COVID-19

Великобритания приостановила поездки своих граждан в шесть стран Африки, Израиль готовится ввести запрет на путешествия в южную Африку и на въезд из региона иностранцев из-за нового варианта COVID-19.

Великобритания вводит ограничения на поездки в шесть африканских стран из-за нового варианта коронавируса, который британские эксперты назвали "худшим из тех, что мы видели до сих пор".

"UKHSA (Агентство по здравоохранению Великобритании - ИФ) исследует новый вариант. Требуется больше данных, но сейчас мы принимаем меры предосторожности. С завтрашнего полудня шесть африканских стран будут внесены в красный список, полеты будут временно запрещены, а путешественники из Великобритании должны пройти карантин", - написал министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид в твиттере.

Согласно сообщению британского правительства, вводятся ограничения на поездки в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини (Cвазиленд), Зимбабве и Намибию с полудня 26 ноября.

Тем резидентам, которые прибудут в Великобританию из этих стран необходимо будет пройти карантин в отелях в течение 10 дней.

Всем, кто путешествовал в одну из вышеперечисленных стран за последние 10 дней, правительство предлагает пройти тестирование.

До сих пор в Великобритании не было зарегистрировано ни одного случая этого варианта.

Израиль также внес ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини в "красный список стран" с наибольшим риском заражения COVID-19.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил провести немедленную оценку возможности прекращения полетов из этих стран в Израиль и обратно.

Иностранцам из этих стран будет запрещен въезд в Израиль, а возвращающимся израильтянам необходимо будет пройти карантин от семи до 14 дней в гостинице, даже если они полностью вакцинированы.

Ранее в четверг сообщалось, что ученые изучают новый штамм коронавируса B.1.1.529 после обнаружения случаев заражения им в Южной Африке и следят за эпидемиологической обстановкой в регионе.

Новый вариант коронавируса также обнаружили в Ботсване и Гонконге, отмечает News 24.

В Национальном институте инфекционных заболеваний (NICD), в свою очередь, заявили, что в Южной Африке уже зарегистрировали 22 случая заболевания новым штаммом коронавируса.

Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема".

В минувшую среду Всемирная организация здравоохранения классифицировала вариант B.1.1.529 как "находящийся под наблюдением". Это означает, что у данного варианта есть генетические изменения, которые влияют на базовые характеристики вируса.