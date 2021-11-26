В ДТП на Харьковщине три человека погибли, пятеро пострадали

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Харьковской области, в результате которого три человека погибли, еще пятеро - госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

"Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации и.о. начальника следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова, в четверг, 25 ноября, около 17:30 в районе перекрестка кольцевой дороги и ул.Салтовское шоссе произошло столкновение автомобиля Chevrolet Nubira, который ехал со стороны Волчанска в направлении Харькова и пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора, с автомобилем MAN с полуприцепом, который ехал по кольцевой дороге со стороны с.Затишье в направлении автодороги Харьков-Липцы и пересекал перекресток на красный сигнал светофора. После столкновения MAN опрокинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan. Кроме того, полуприцеп сконтактировал с автомобилем Suzuki СХ-4, который в это время также находился на встречной полосе движения. В результате ДТП водитель такси и двое его пассажиров, в том числе малолетний ребенок, погибли на месте происшествия. Их личности устанавливаются.

Еще 5 человек, в том числе водители автомобилей Chevrolet и Suzuki, с телесными повреждениями доставлены в больницу.

41-летний водитель грузовика MAN задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Осмотр места происшествия продолжается. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.