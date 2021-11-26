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04:27 26.11.2021

Замминистра обороны США заявила о поддержке восточного фланга НАТО в условиях политики России на границе с Украиной

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Замминистра обороны США заявила о поддержке восточного фланга НАТО в условиях политики России на границе с Украиной

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс подтвердила поддержку Соединенными Штатами союзников по НАТО на восточном фланге альянса и сотрудничества НАТО с Европейским союзом, сообщил Пентагон.

"Заместитель министра подтвердил приверженность США обязательствам перед странами на восточном фланге НАТО и прокомментировал недавнюю активность России вокруг Украины, миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС и стратегическую конкуренцию с Китайской Народной Республикой", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении.

Хикс в виртуальном режиме выступила в четверг на встрече в Румынии министров обороны "Бухарестской девятки": Румынии, Польши, Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы и Словакии. Встреча была инициирована совместно Румынией и Польшей.

Она подчеркнула, что "оборонные инициативы ЕС должны оставаться согласованными, взаимно укреплять друг друга и быть совместимыми с НАТО и доступными для НАТО", отмечается в сообщении.

Детали выступления не приводятся.

"Бухарестская девятка" появилась на свет в 2014 году. Она была сформирована НАТО и предназначена для консолидации восточного фланга альянса.

Теги: #сша #минобороны #бухарест #приветствие
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