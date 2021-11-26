События

01:45 26.11.2021

С декабря в Харьковском метрополитене будет новый руководитель

1 мин читать

С 1 декабря в КП "Харьковском метрополитене" будет новый генеральный директор, сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Новый руководитель метрополитена с декабря-месяца приступит к своей работе", - сказал Терехов журналистам в четверг вечером.

Он уточнил, что рассматривает несколько кандидатур на эту должность, но не  сказал, какие именно.

Отвечая на вопрос, уволился ли гендиректор метрополитена Вячеслав Стаматин по собственному желанию, Терехов сказал: "Мы нашли взаимопонимание со Стаматиным. Он имел мужество понять, что сегодня метрополитену нужен новый руководитель. Этот новый руководитель займется очень многими вещами, которые будут направлены на развитие Харьковского метрополитена, на стабильную работу Харьковского метрополитена".

Городской голова также сообщил, что в метрополитен перечислено 15 млн. грн на выплату зарплат и посетовал на сокращение пассажиропотока из-за пандемии и карантинных ограничений.

"Мы буквально сегодня 15 млн. перечислили в Харьковский метрополитен. Пассажиропоток действительно упал... Если мы раньше имели пассажиропоток порядок 1 млн.-1млн.200 тыс. пассажироперевозок в день, то сегодня 450 тыс. - самый лучший пассажиропоток в день", - сказал Терехов.

Вместе с тем он заверил, что в ближайшие месяцы стоимость проезда в метро останется неизменной - 8 грн за поездку.

Как сообщалось, ранее сотрудники метрополитена неоднократно жаловались на задержку зарплаты, невыплату отпускных и материальной помощи.

Вячеслав Стаматин был бессменным руководителей метрополитена с августа 2014 года.

Теги: #метрополитен #руководитель #украина #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:47 26.11.2021
ГБР планирует вызвать на допрос Ермака по вопросам "вагнергейта"

ГБР планирует вызвать на допрос Ермака по вопросам "вагнергейта"

00:18 26.11.2021
Городской голова Харькова рассматривает несколько кандидатур на пост секретаря горсовета

Городской голова Харькова рассматривает несколько кандидатур на пост секретаря горсовета

00:06 26.11.2021
Президент Евросовета заверил Зеленского о полной поддержке ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины

Президент Евросовета заверил Зеленского о полной поддержке ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины

23:57 25.11.2021
У партнеров Украины сейчас нет конкретных наработанных альтернатив Нормандскому формату

У партнеров Украины сейчас нет конкретных наработанных альтернатив Нормандскому формату

23:32 25.11.2021
Украина ожидает от нового правительства Германии жесткого предупреждения РФ о возможных санкциях

Украина ожидает от нового правительства Германии жесткого предупреждения РФ о возможных санкциях

23:26 25.11.2021
В Офисе президента назвали, какие СМИ пригласят на пресс-марафон Зеленского

В Офисе президента назвали, какие СМИ пригласят на пресс-марафон Зеленского

23:09 25.11.2021
Данилов: на сегодняшний день вопрос вторжения российских войск стоит открытым, но Украина готова

Данилов: на сегодняшний день вопрос вторжения российских войск стоит открытым, но Украина готова

22:27 25.11.2021
На территории Украины правоохранители провели обыски у лиц, причастных к незаконному обращению оружия и боеприпасов

На территории Украины правоохранители провели обыски у лиц, причастных к незаконному обращению оружия и боеприпасов

21:37 25.11.2021
Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на въезде в Харьков

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на въезде в Харьков

20:12 25.11.2021
Президент Евросовета рассказал Зеленскому о результатах разговора с Путиным

Президент Евросовета рассказал Зеленскому о результатах разговора с Путиным

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР планирует вызвать на допрос Ермака по вопросам "вагнергейта"

На территории ОРДЛО незаконно удерживают 300 граждан Украины – Денисова

В рамках расследования покушения на Шефира проведено около сотни обысков у лиц, пользующихся охотничьим оружием

В многоэтажке Киева из-за утечки газа произошел взрыв, эвакуированы 15 человек, пострадавших нет - ГСЧС

Киев направил МИД РФ ноту протеста в связи с отправкой очередного т.н. "гумконвоя" в ОРДЛО

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЮАР обнаружен новый вариант коронавируса

Европарламент призвал ЕС ввести санкции против российской частной военной структуры "Группа Вагнера"

Президент Чехии из-за положительного теста на COVID-19 вернулся больницу вскоре после выписки оттуда

В Словакии ввели двухнедельный локдаун из-за COVID-19

Чехия ужесточила меры против COVID-19, ввела на месяц режим ЧС

Министр культуры и информполитики Украины и генсек Совета Европы подписали новую Конвенцию о совместном кинопроизводстве

Послы G7 обсудили с Порошенко широкий круг вопросов

На территории ОРДЛО незаконно удерживают 300 граждан Украины – Денисова

В Румынии утвердили новое правительство, президент уверяет, что кризис завершен

В рамках расследования покушения на Шефира проведено около сотни обысков у лиц, пользующихся охотничьим оружием

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА