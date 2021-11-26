С декабря в Харьковском метрополитене будет новый руководитель

С 1 декабря в КП "Харьковском метрополитене" будет новый генеральный директор, сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Новый руководитель метрополитена с декабря-месяца приступит к своей работе", - сказал Терехов журналистам в четверг вечером.

Он уточнил, что рассматривает несколько кандидатур на эту должность, но не сказал, какие именно.

Отвечая на вопрос, уволился ли гендиректор метрополитена Вячеслав Стаматин по собственному желанию, Терехов сказал: "Мы нашли взаимопонимание со Стаматиным. Он имел мужество понять, что сегодня метрополитену нужен новый руководитель. Этот новый руководитель займется очень многими вещами, которые будут направлены на развитие Харьковского метрополитена, на стабильную работу Харьковского метрополитена".

Городской голова также сообщил, что в метрополитен перечислено 15 млн. грн на выплату зарплат и посетовал на сокращение пассажиропотока из-за пандемии и карантинных ограничений.

"Мы буквально сегодня 15 млн. перечислили в Харьковский метрополитен. Пассажиропоток действительно упал... Если мы раньше имели пассажиропоток порядок 1 млн.-1млн.200 тыс. пассажироперевозок в день, то сегодня 450 тыс. - самый лучший пассажиропоток в день", - сказал Терехов.

Вместе с тем он заверил, что в ближайшие месяцы стоимость проезда в метро останется неизменной - 8 грн за поездку.

Как сообщалось, ранее сотрудники метрополитена неоднократно жаловались на задержку зарплаты, невыплату отпускных и материальной помощи.

Вячеслав Стаматин был бессменным руководителей метрополитена с августа 2014 года.