ГБР планирует вызвать на допрос Ермака по вопросам "вагнергейта"

Государственное бюро расследований в ближайшие дни планирует пригласить руководителя Офиса президента Андрея Ермака на допрос в отношении спецоперации "вагнергейт", сообщил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

"В течение нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему это сегодня не делаем? Потому что мы ожидаем определенную информацию от наших коллег из правоохранительных органов в ближайшие дни", - сказал Сухачев в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

По его словам, в настоящее время никаких фактов и доказательств (что Ермак виновен в срыве спецоперации – ИФ) следствие не получило.