Городской голова Харькова рассматривает несколько кандидатур на пост секретаря горсовета

Городской голова Харькова Игорь Терехов пока не определился с кандидатурой на пост секретаря горсовета.

"Как я только я определюсь с кандидатурой на секретаря, я сразу же соберу сессию Харьковского городского совета", - сказал Терехов журналистам в четверг вечером.

По его словам, он рассматривает несколько кандидатур от разных фракций.

"Я сегодня рассматриваю несколько кандидатур... У меня есть несколько предложений абсолютно от всех фракций Харьковского городского совета. Я, прежде всего, буду руководствоваться профессиональными качествами того или иного кандидата. После того, как я приму это решение, мы созовем сессию... У меня достаточно голосов, чтобы избрать секретаря от любой фракции", - сказал Терехов.

Вместе с тем, он дал понять, что не ставит себе временные рамки по выдвижению и избранию нового секретаря горсовета.

Терехов уклонился от прямого ответа на вопрос, планируются ли кадровые изменения на уровне его заместителей или руководителей департаментов городского совета.

"Когда я принимал присягу, я сказал, что нет тех людей, которые получили индульгенцию и которые будут обязательно работать. Критерий один - работа. Со многими меня связывают десятилетия работы. Я знаю обо всех сотрудниках Харьковского горисполкома, на что они способны, какой у них потенциал и как они могут раскрыться и как они могут эффективно работать. Критерий один - эффективная работа", - сказал Терехов.

Как сообщалось, 11 ноября Харьковский горсовет поддержал досрочное прекращение полномочий секретаря горсовета Игоря Терехова, а горизбирком зарегистрировал его городским головой.