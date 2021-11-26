Президент Евросовета заверил Зеленского о полной поддержке ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины
Президент Европейского совета Шарль Мишель заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского о полной поддержке ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Заявил о полной поддержке ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины президенту Владимиру Зеленскому", - написал Мишель в своем микроблоге Твиттер в ночь на пятницу.
По его словам, подчеркнута настоятельная необходимость для России деэскалации напряженности в связи с наращиванием военной мощи вдоль границы России с Украиной.
"Безопасность Европы возможна только с безопасной Украиной", - подытожил он.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре обсудили развитие ситуации с безопасностью на востоке Украины в связи с концентрацией российских вооруженных сил вдоль границ.