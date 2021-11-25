У партнеров Украины сейчас нет конкретных наработанных альтернатив Нормандскому формату, поэтому основной фокус делается на его оживлении, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас основной фокус делается на оживлении Нормандского формата. Нам, в принципе, все равно, какой будет формат - лишь бы он был действенный. Но мы понимаем, что это должен быть формат, в котором мы будем иметь Россию за столом переговоров. Каких-то конкретных наработанных альтернатив у наших партнеров нет сейчас, потому я не ожидаю, что на этой возможной, наиболее вероятно, онлайн-встрече президентов Байдена и Путина, если она состоится, будет обсуждаться конкретно какой-то альтернативный формат переговоров", - сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

Он также заверил, что МИД Украины работает над тем, чтобы Украина была сильной при любом сценарии действий РФ.

"Мы в принципе в Министерстве иностранных дел не работаем реактивно, мы работаем проактивно, и наша цель сейчас очень проста: каким бы ни был сценарий, который разрабатывает руководство России, но к любому сценарию Украина должна подойти сильной, и роль дипломатии тут - укрепить наши альянсы, обеспечить давление на Россию со стороны наших партнеров и помочь нашей армии стать еще сильнее, развивая военно-техническое сотрудничество", - подытожил Кулеба.