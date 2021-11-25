События

23:57 25.11.2021

У партнеров Украины сейчас нет конкретных наработанных альтернатив Нормандскому формату

1 мин читать
У партнеров Украины сейчас нет конкретных наработанных альтернатив Нормандскому формату

 У партнеров Украины сейчас нет конкретных наработанных альтернатив Нормандскому формату, поэтому основной фокус делается на его оживлении, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас основной фокус делается на оживлении Нормандского формата. Нам, в принципе, все равно, какой будет формат - лишь бы он был действенный. Но мы понимаем, что это должен быть формат, в котором мы будем иметь Россию за столом переговоров. Каких-то конкретных наработанных альтернатив у наших партнеров нет сейчас, потому я не ожидаю, что на этой возможной, наиболее вероятно, онлайн-встрече президентов Байдена и Путина, если она состоится, будет обсуждаться конкретно какой-то альтернативный формат переговоров", - сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

Он также заверил, что МИД Украины работает над тем, чтобы Украина была сильной при любом сценарии действий РФ.

"Мы в принципе в Министерстве иностранных дел не работаем реактивно, мы работаем проактивно, и наша цель сейчас очень проста: каким бы ни был сценарий, который разрабатывает руководство России, но к любому сценарию Украина должна подойти сильной, и роль дипломатии тут - укрепить наши  альянсы, обеспечить давление на Россию со стороны наших партнеров  и помочь нашей армии стать еще сильнее, развивая военно-техническое сотрудничество", - подытожил Кулеба.

Теги: #кулеба #украина #возобновление #нормандия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:06 26.11.2021
Президент Евросовета заверил Зеленского о полной поддержке ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины

Президент Евросовета заверил Зеленского о полной поддержке ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины

23:32 25.11.2021
Украина ожидает от нового правительства Германии жесткого предупреждения РФ о возможных санкциях

Украина ожидает от нового правительства Германии жесткого предупреждения РФ о возможных санкциях

23:26 25.11.2021
В Офисе президента назвали, какие СМИ пригласят на пресс-марафон Зеленского

В Офисе президента назвали, какие СМИ пригласят на пресс-марафон Зеленского

23:09 25.11.2021
Данилов: на сегодняшний день вопрос вторжения российских войск стоит открытым, но Украина готова

Данилов: на сегодняшний день вопрос вторжения российских войск стоит открытым, но Украина готова

22:27 25.11.2021
На территории Украины правоохранители провели обыски у лиц, причастных к незаконному обращению оружия и боеприпасов

На территории Украины правоохранители провели обыски у лиц, причастных к незаконному обращению оружия и боеприпасов

21:37 25.11.2021
Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на въезде в Харьков

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на въезде в Харьков

20:12 25.11.2021
Президент Евросовета рассказал Зеленскому о результатах разговора с Путиным

Президент Евросовета рассказал Зеленскому о результатах разговора с Путиным

16:28 25.11.2021
Украина рассчитывает на проведение в ближайшие годы детской шахматной олимпиады - президент Федерации шахмат

Украина рассчитывает на проведение в ближайшие годы детской шахматной олимпиады - президент Федерации шахмат

12:43 25.11.2021
Материально-техническая помощь США Украине в 2021 году составила более $130 млн

Материально-техническая помощь США Украине в 2021 году составила более $130 млн

11:47 25.11.2021
Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям РФ - Кулеба

Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям РФ - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На территории ОРДЛО незаконно удерживают 300 граждан Украины – Денисова

В рамках расследования покушения на Шефира проведено около сотни обысков у лиц, пользующихся охотничьим оружием

В многоэтажке Киева из-за утечки газа произошел взрыв, эвакуированы 15 человек, пострадавших нет - ГСЧС

Киев направил МИД РФ ноту протеста в связи с отправкой очередного т.н. "гумконвоя" в ОРДЛО

Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Европарламент призвал ЕС ввести санкции против российской частной военной структуры "Группа Вагнера"

Президент Чехии из-за положительного теста на COVID-19 вернулся больницу вскоре после выписки оттуда

В Словакии ввели двухнедельный локдаун из-за COVID-19

Чехия ужесточила меры против COVID-19, ввела на месяц режим ЧС

Министр культуры и информполитики Украины и генсек Совета Европы подписали новую Конвенцию о совместном кинопроизводстве

Послы G7 обсудили с Порошенко широкий круг вопросов

На территории ОРДЛО незаконно удерживают 300 граждан Украины – Денисова

В Румынии утвердили новое правительство, президент уверяет, что кризис завершен

В рамках расследования покушения на Шефира проведено около сотни обысков у лиц, пользующихся охотничьим оружием

В многоэтажке Киева из-за утечки газа произошел взрыв, эвакуированы 15 человек, пострадавших нет - ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА