Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на въезде в Харьков
Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на въезде в Харьков, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Харьковской области.
"Установлено, что столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси", - говорится в сообщении.
В полиции сообщают о наличии погибших, чье количество в настоящее время устанавливается.
Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в полицию 25 ноября в 18:25.
На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели.