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21:37 25.11.2021

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на въезде в Харьков

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Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на въезде в Харьков

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на въезде в Харьков, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"Установлено, что столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси", - говорится в сообщении.

В полиции сообщают о наличии погибших, чье количество в настоящее время устанавливается.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в полицию 25 ноября в 18:25.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели. 

 

Теги: #украина #смертельное_дтп #харьковская_область
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