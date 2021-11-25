Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на въезде в Харьков

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на въезде в Харьков, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"Установлено, что столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси", - говорится в сообщении.

В полиции сообщают о наличии погибших, чье количество в настоящее время устанавливается.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в полицию 25 ноября в 18:25.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели.