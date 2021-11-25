Послы G7 обсудили с Порошенко широкий круг вопросов

Послы стран Большой семерки (G7) встретились с пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко для обсуждения ситуации с безопасностью, экономикой, Covid-19 и реформами, включая реформу судебной системы, укрепление антикоррупционных институций.

"Послы продолжают обмениваться мнениями с широким кругом собеседников из украинского правительства, политики и гражданского общества, демонстрируя солидарность со всей страной, поскольку они поддерживают реформы, повышающие устойчивость и процветание Украины", - сообщается в Твиттер послов G7.