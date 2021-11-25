На территории ОРДЛО незаконно удерживают 300 граждан Украины – Денисова

По состоянию на конец ноября 2021 года в тюрьмах в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей незаконно удерживают 300 граждан Украины, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Подконтрольные РФ незаконные вооруженные формирования удерживают в тюрьмах ОРДЛО 300 граждан Украины: 223 – в Донецкой и 77 – в Луганской области", - написала Денисова в Facebook по итогам форума "Преодоление конфликта на Донбассе как задача поколений: продвижение справедливости, диалога, примирения".

Она добавила, что в Украине за 8 лет с начала вооруженной агрессии со стороны РФ не был законодательно определен статус лиц, которые пострадали от военного конфликта. Частично урегулировано определение статуса пострадавшего от конфликта лица только в отношении детей, пострадавших в результате военных действий и лиц с инвалидностью в результате войны, получивших ранения на территории проведения АТО/ООС.

Как сообщалось, по состоянию на 25 сентября 2020 года на территории ОРДЛО незаконно удерживались 235 граждан Украины.