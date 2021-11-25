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19:29 25.11.2021

В Румынии утвердили новое правительство, президент уверяет, что кризис завершен

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В Румынии утвердили новое правительство, президент уверяет, что кризис завершен

В Румынии парламент утвердил состав нового правительства, президент страны Клаус Йоханнис заявил об окончании многомесячного политического кризиса в стране, сообщает агентство Associated Press.

Новым премьер-министром страны стал Николае Чукэ, бывший глава Минобороны Румынии. Он возглавил коалиционное правительство, которой сформировали либералы, социал-демократы и Демократический союз венгров Румынии.

В ходе церемонии приведения к присяге президент Клаус Йоханнис заявил, что "политический кризис закончился". Однако, он признал, что страна сталкивается и с другими проблемами.

"Пандемия не закончилась. Энергетический кризис не прошел, он только приобретает новые формы. Это все требует устойчивого правительства, со значительным большинством в парламенте, и теперь есть такое правительство", - сказал он.

Сам Чукэ заявил в парламенте, что члены его коалиционного правительства оставят в стороне политические разногласия и гордость "в интересах румын".

"Мы, те, кто перед вами сегодня, преодолели то, что нас разделяет, и мы нашли те смыслы, которые нас объединяют. Мы решительно настроены положить конец напряженной ситуации, через которую мы проходим", - сказал он.

Всего правительство Румынии включает 20 министерских портфелей. Спустя полтора года Чукэ сменит на посту премьера кандидат от партии социал-демократов.

Предыдущему правительству под руководством Флориана Кыцу в парламенте вынесли вотум недоверия в начале октября.

В начале сентября из правительственной коалиции вышел альянс партий под руководством Дачиана Чолоша. Политический кризис в Румынии начался после того, как Кыцу в начале сентября отстранил министра юстиции, члена альянса Чолоша, за то, что он не подписал программу развития инфраструктуры. Чолош обвинил Кыцу в "диктаторском поведении", отмечают западные СМИ.

Теги: #президент #румыния #присяга
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