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18:44 25.11.2021

В многоэтажке Киева из-за утечки газа произошел взрыв, эвакуированы 15 человек, пострадавших нет - ГСЧС

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В многоэтажке Киева из-за утечки газа произошел взрыв, эвакуированы 15 человек, пострадавших нет - ГСЧС

Во время пожара в жилом доме в Шевченковском районе столицы на безопасное расстояние спасатели вывели 15 человек, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"25 ноября в 15:19 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, возникшем в 5-этажном жилом доме по ул.Максима Берлинского, 31 в Шевченковском районе столицы", - сказано в сообщении в Facebook.

Прибыв на место происшествия, спасатели увидели густой дым из окна 3-этажа.

"Во время следования в квартиру, где произошел пожар пожарные, услышали взрыв. К счастью, в доме никого не было. Прибывшие в квартиру пожарные в 15:38 оперативно ликвидировали возгорание", - сообщили в ГСЧС.

Как выяснилось, на кухне в холодильнике произошло короткое замыкание с последующим горением. Огнем был поврежден газовый шланг, что привело к утечке газа и незначительному взрыву.

"В результате взрыва было повреждено остекление балкона. Во время тушения пожара на безопасное расстояние было выведено 15 человек. К счастью, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте привлечены 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава подразделений Главного управления.

 

Теги: #киев #взрыв #гсчс #пожар
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