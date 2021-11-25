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18:02 25.11.2021

Трое пропавших на шахте в Кузбассе спасателей погибли - источник

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На шахте "Листвяжная" в Кузбассе найдены тела троих пропавших спасателей, сообщил "Интерфаксу" источник в "скорой помощи" города Белово.

"К сожалению, спасатели погибли. Им не хватило кислорода в баллонах. Обнаружены их тела", - сказал источник.

Вечером в четверг пресс-служба МЧС РФ сообщила, что отделение горноспасателей, проводивших спасательные работы после аварии с жертвами в шахте "Листвяжная", перестало выходить на связь.

"Около 15:00 мск отделение горноспасателей, которые проводили спасательную операцию на дальнем рубеже, перестало выходить на связь. Организованы их поиски", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что перед этим в ходе спасательной операции на месте выработок концентрация метана превысила 6%, оксида углерода - более 0,25%. Создалась вероятность взрыва газа. После этого было принято решение приостановить спасательные работы и вывести все подразделения на поверхность. Однако одно из звеньев не вышло на поверхность.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. По данным источника, пожару предшествовал взрыв. В результате ЧП погибли 11 человек. В шахте остаются десятки человек.

Теги: #рф #авария #кузбасс #шахтеры #спасатели #гибель
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