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17:39 25.11.2021

Киев направил МИД РФ ноту протеста в связи с отправкой очередного т.н. "гумконвоя" в ОРДЛО

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Киев направил МИД РФ ноту протеста в связи с отправкой очередного т.н. "гумконвоя" в ОРДЛО

МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины так называемых "гуманитарных конвоев".

"25 ноября Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 104-й т.н. "гуманитарный конвой" РФ", - отмечается в комментарии МИД Украины.

Дипломаты подчеркнули, что перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

"Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", - заявило внешнеполитическое ведомство.

В этой связи МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины.

Теги: #рф #нота_протеста #конвой_рф #мид
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