Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе с начала суток 10 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В сторону Луганского противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов. В направлении Авдеевки враг совершил два обстрела, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм", - сказано в сообщении в Facebook.

Кроме того, у Лебединского, Красногоровки и Пивденного российские наемники применили минометы калибра 82 мм, 120 мм и стрелковое оружие, также в сторону Попасной враг вел огонь из гранатометов различных систем.

Возле Новотошковского вражеские войска дважды открывали огонь, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а у Катериновки позиции украинских защитников попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.