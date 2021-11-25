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17:28 25.11.2021

Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

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Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе с начала суток 10 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В сторону Луганского противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов. В направлении Авдеевки враг совершил два обстрела, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм", - сказано в сообщении в Facebook.

Кроме того, у Лебединского, Красногоровки и Пивденного российские наемники применили минометы калибра 82 мм, 120 мм и стрелковое оружие, также в сторону Попасной враг вел огонь из гранатометов различных систем.

Возле Новотошковского вражеские войска дважды открывали огонь, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а у Катериновки позиции украинских защитников попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.

 

Теги: #всу #оос #обстрелы
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