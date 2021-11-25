В СНБО Украины предупредили о рисках информационных манипуляций в освещении "миграционного кризиса" в Беларуси

"Миграционный кризис" в Беларуси сопровождается скоординированной российско-белорусской информационной кампанией, информирует Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Как сообщается на сайте СНБО, среди основных элементов манипулятивной кампании можно выделить доминирование в информационном пространстве российско-белорусской точки зрения; большое количество белорусских представителей государственных и лояльных властям СМИ, которые в режиме нон-стоп находятся на месте событий; распространение видеороликов в соцсетях, профессионально снятых и отображающих белорусскую позицию; использование темы пострадавших женщин и детей; распространение информации о наличии на границе со стороны Польши базы НАТО с многотысячным контингентом.

Также в Центре назвали манипуляцией использование в сообщениях вместо термина "мигрант" термина "беженец"; фокусировку внимания в сообщениях на "безразличии европейских чиновников и жестокости польских правоохранителей", а также позиционирование Украины как основного транзитера нелегальных мигрантов в страны ЕС.

"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины обращает внимание, что массированные дезинформационные кампании отчасти предшествуют реальным провокациям и диверсиям. Просим журналистов и граждан проверять сообщения и не распространять информацию, содержащую признаки дезинформации – чрезмерная сенсационность, сомнительность источников, отсутствие ссылок на первоисточник и т.д.", - говорится в сообщении.