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16:40 25.11.2021

Генсек НАТО надеется на диалог с Россией по вопросу Украины

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Генсек НАТО надеется на диалог с Россией по вопросу Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что альянс начнет диалог с Россией по вопросу событий, связанных с Украиной, и сожалеет, что пока Россия не готова к таким контактам.

"Мы готовы встретиться с Россией, встретиться в рамках Совета НАТО-Россия и обсудить сложные вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины, потому что мы верим, что это лучший способ решить эти вопросы. Мы сожалеем, что Россия до сих пор не дала положительного ответа", - заявил Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Теги: #рф #столтенберг #нато
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