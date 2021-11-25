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16:37 25.11.2021

Минобороны Беларуси сообщает о наращивании сил ПВО и совместном с Россией воздушном патрулировании госграницы

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Минобороны Беларуси сообщает о наращивании сил ПВО и совместном с Россией воздушном патрулировании госграницы

В Минобороны Беларуси заявили о том, что в связи с увеличением числа полетов авиации возле границы республики, принято решение о наращивании дежурных сил ПВО и совместном с Россией патрулировании в воздушном пространстве.

"В связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве, принято решение о наращивании состава дежурных сил по ПВО и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь и ВКС Российской Федерации", - проинформировали в Минобороны.

"Сегодня выполнен полет смешанной тактической группы на патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь в составе многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России", - сообщили в белорусском военном ведомстве.

Теги: #рф #граница #пво #беларусь
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