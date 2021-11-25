ГБР разоблачило незаконную "раздачу" земель НААН в Одесской области на сумму более 870 млн грн

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили факт незаконного отчуждения 1,5 тыс. га земель Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Одесской области.

"В 2016-2017 годах бывший руководитель Госгеокадастра в Одесской области незаконно издал приказы о передаче земли НААН Украины 39 физическим и 2 юридическим лицам. Это было сделано вопреки тому, что эти земли имеют признаки особо ценных и их отчуждение осуществляется только с согласия НААН Украины. Так, почти 1,4 тыс. га государственной земли сельскохозяйственного назначения в Одесской области перешли в частную собственность", - сообщает пресс-служба ГБР.

Кроме того, в 2020 году другой руководитель ГУ Госгеокадастра в Одесской области повторил схему, незаконно изъяв из собственности НААН 72 га ценных земель.

В двух уголовных производствах по ходатайствам следователей ГБР суд наложил аресты на земельные участки площадью 1505 га. Примерная рыночная стоимость земель составляет более 870 млн. грн.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к сделкам. Предварительная квалификация – превышение служебных полномочий и злоупотребление служебным положением (ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.