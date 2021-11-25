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16:06 25.11.2021

Президент Польши призывает НАТО подумать о размещении дополнительных сил на "восточном фланге"

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Президент Польши призывает НАТО подумать о размещении дополнительных сил на "восточном фланге"

Варшава предлагает НАТО повысить боеготовность своих сил в восточной Европе, заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Нам следовало бы усилить стратегическое наблюдение, воздушное патрулирование, сбор разведданных. Следует также повысить боеготовность сил, расположенных вдоль нашего восточного фланга", - сказал Дуда в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он пояснил, что считает нужным принять такие меры, так как видит усиление российских сил близ западных границ РФ, в частности, около Украины. "Это усиление продолжается. Тут не может быть никаких сомнений", - заявил Дуда.

НАТО следует подумать о том, чтобы согласиться с предложениями о размещении дополнительных военных вдоль своего "восточного фланга" альянса, заявил также Дуда.

"НАТО следовало бы рассмотреть этот вариант", - сказал он.

Дуда пояснил, что Великобритания предлагала перебросить дополнительные силы "В Польшу, равно как и в целом на "восточный фланг". Кроме того, по его словам, такие же меры рассматривают Чехия и Словакия.

Президент Польши пояснил, что такие меры стали бы реакцией переброску дополнительных сил РФ ближе к "восточному флангу" стран НАТО.

Теги: #дуда #граница #польша #нато
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