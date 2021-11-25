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15:58 25.11.2021

Президент Польши считает, что "гибридная атака" Минска на польскую границу ведется при поддержке Москвы

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Президент Польши считает, что "гибридная атака" Минска на польскую границу ведется при поддержке Москвы

В Варшаве не сомневаются, что Россия поддерживает действия официального Минска в ситуации на границе ЕС, где скопились мигранты из ближневосточных стран, заявил в четверг президент Польши Анджей Дуда.

"На польской границе мы видим сегодня "гибридную атаку", которая ведется с белорусской стороны постоянно. Без сомнения, эта атака поддерживается российскими властями", - сказал он на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам Дуды, нелегалы на границе зачастую вооружены ножами, тяжелыми стальными предметами, также у них бывает слезоточивый газ.

"Это им передали белорусские силовые структуры", - предположил Дуда.

Дуда также г заявил, что проинформировал Столтенберга о ситуации на границе Беларуси и Польши, указав, что иммигранты сменили тактику и теперь пытаются нелегально пересечь границу не днем, а по ночам, причем - вне зон, где расположены пограничные пункты.

"В настоящее время нападения на польскую границу устраивают более маленькие группы ночью. Это десятки - сотни человек", - сказал Дуда.

По словам польского президента, несмотря на то, что теперь "нападения - меньшего масштаба", их "интенсивность намного более опасна, чем это было несколько дней назад, так как эти иммигранты действуют вне зоны каких-либо пограничных пунктов"

Он отметил, что иммигранты зачастую имеют при себе ножи и "металлические прутья".

Острая фаза кризиса на белорусско-польской границе продолжается уже более двух недель в связи с попытками нескольких тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки проникнуть на территорию ЕС.

Западные страны утверждают, что этот кризис спровоцировал Минск и призывают РФ убедить Беларусь остановить поток нелегалов в Европу

Теги: #дуда #мигранты #польша #беларусь
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