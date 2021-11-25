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15:47 25.11.2021

Саакашвили пригрозил отказаться от лечения, если к нему не пустят оппозиционных депутатов

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Саакашвили пригрозил отказаться от лечения, если к нему не пустят оппозиционных депутатов

Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что откажется от курса лечения в военном госпитале в Гори, куда его ранее перевели из тюремной больницы, если к нему не пустят оппозиционных депутатов.

"Уже неделю ко мне не пускают членов парламента от "Национального движения" и других партий", - говорится в обращении Саакашвили, которое было размещено в четверг на его странице в "Фейсбуке".

Экс-президент утверждает, что сотрудники Службы государственной безопасности Грузии обыскивают медперсонал, чтобы через них он не смог передавать обществу послания.

"Если с завтрашнего дня не разрешат войти депутатам, я отказываюсь от курса лечения и приму только те медикаменты, которые мне были прописаны до моего пленения", - написал Саакашвили.

Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, 1 октября его задержали в Тбилиси, после чего отправили в тюрьму в городе Рустави, где он объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили считает задержание незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #саакашвили #лечение
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