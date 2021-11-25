Неизвестно местоположение 35 горняков в аварийной шахте в Кузбассе, число погибших - 11 человек

Спасатели не установили местоположение 35 человек, находящихся под землей в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"У нас 35 человек, фамилии всех известны, находятся сейчас под землей, и местоположение их не установлено", - сказал Цивилев в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он также сообщил в своем телеграм-канале, что поисково-спасательная операция на шахте приостановлена, поскольку на месте выработок высока вероятность взрыва газа: концентрация метана превышает 6%, оксида углерода - более 0,25%. "Работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня", - написал губернатор.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке, погибли 11 человек. В шахте остаются люди.