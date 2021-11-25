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12:43 25.11.2021

Материально-техническая помощь США Украине в 2021 году составила более $130 млн

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Материально-техническая помощь США Украине в 2021 году составила более $130 млн

Общий объем материально-технической помощи США Украине в текущем году составил более $130 млн, США остаются ведущим партнером Украины, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Благодаря договоренности президента Зеленского и президента Байдена, работе украинских дипломатов, украинских военных общий объем материально-технической помощи США в 2021 году составил более $130 млн", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Он подчеркнул, что США остаются ведущим партнером Украины, который помогает усиливать ее армию и обороноспособность.

"Помощь охватывает поставку вооружений и военной техники, оборудования, боеприпасов, кораблей, среди которых патрульные катера типа Island, лодки и запасные части к ним, многоцелевые легковые автомобили высокой проходимости, противотанковые ракетные комплексы, средства контрснайперской борьбы, разведки, радиоэлектронной борьбы, приборы ночного виденья, оптические средства, средства связи, медицинское имущество, боеприпасы и стрелковое оружие разных калибров", - рассказал министр.

Он подчеркнул, что все это направлено на оборону Украины.

По словам Кулебы, в этом году США передали Военно-морским силам Украины 4 катера типа Island.

"Два и них - "Сумы" и "Фастов" - уже доставлены в Одессу буквально позавчера. К передаче Украине готовится еще один, пятый Island, который будет нести имя "Вячеслав Кубрак", - проинформировал он.

Глава МИД добавил, что особо важно то, что США предоставляют Украине высокотехнологическое оборудование, которое не вырабатывается национальным оборонным комплексом или является критическим.

Также Кулеба сообщил, что надежным другом и партнером Украины остается Канада, которая поставляет Украине оборудование для разминирования, транспортные средства, медицинское и другое снаряжение, автомобили Ford Ranger, Ford Transit, дефибрилляторы и другие средства.

"Очень важно оборонное сотрудничество Украины и Великобритании. 12 ноября мы формализовали соглашение о поддержке развития возможностей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, о котором договорились в прошлом году лидеры наших государств Владимир Зеленский и Борис Джонсон", - указал он.

Министр заверил, что везде в мире украинские дипломаты ищут и находят все то, что делает украинскую армию сильнее, а значит - сдерживает Россию от наступления.

Теги: #сша #помощь #кулеба #мид
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