События

12:38 25.11.2021

Усиление американо-украинского военного сотрудничества укрепляет безопасность всей Восточной Европы – глава ГУР Минобороны Буданов

1 мин читать
Усиление американо-украинского военного сотрудничества укрепляет безопасность всей Восточной Европы – глава ГУР Минобороны Буданов

Американо-украинское военное сотрудничество важно для безопасности всего восточноевропейского региона, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов по результатам рабочего визита в США.

"Тот уровень военно-технического сотрудничества, который демонстрируют Украина и США, укрепляет безопасность восточноевропейского пространства и является не менее важным, чем другие фронты свободных демократических обществ, противостоящих новейшим гибридным вызовам, в том числе и со стороны правящего режима России", - приводит слова Буданова пресс-служба ГУР Минобороны на странице в Facebook.

По словам Буданова, сегодня американо-украинское сотрудничество в секторе безопасности и обороны, в том числе и военной разведки, вышло на качественно новый уровень, и есть двустороннее осознание тех беспрецедентных вызовов, которые переживает Украина и все демократическое сообщество мира.

Также начальник ГУР отметил, что руководство украинского государства и Министерство обороны Украины высоко оценивают фундаментальный вклад США в сдерживание гибридной агрессии со стороны РФ, а также активное участие в реформировании украинского сектора безопасности и обороны.

"Без независимого и устойчивого украинского государства не будет надежной среды безопасности не только на восточноевропейском пространстве, но и во всей Европе. Поэтому усиление американо-украинского военного сотрудничества укрепляет безопасность всей Восточной Европы. Путин играет на противоречиях между странами, и противостоять этому можно только взаимодействием", – добавил Буданов.

 

Теги: #буданов #безопасность #гур_минобороны
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:47 24.11.2021
Ситуация с безопасностью на Донбассе крайне нестабильна – Спецпредставитель ОБСЕ в Украине и ТКГ

Ситуация с безопасностью на Донбассе крайне нестабильна – Спецпредставитель ОБСЕ в Украине и ТКГ

18:03 24.11.2021
ВОЗ обеспокоена "ложным чувством безопасности" в ряде стран из-за вакцинации против COVID-19

ВОЗ обеспокоена "ложным чувством безопасности" в ряде стран из-за вакцинации против COVID-19

12:23 21.11.2021
РФ готовится к нападению на Украину в январе-феврале – Буданов

РФ готовится к нападению на Украину в январе-феврале – Буданов

10:26 20.11.2021
Открытие военного центра ЕС в Украине соответствует общей политике безопасности демократического мира – глава ГУР

Открытие военного центра ЕС в Украине соответствует общей политике безопасности демократического мира – глава ГУР

08:29 20.11.2021
Данилов обсудил ситуацию с безопасностью вокруг украинских границ с министром обороны Канады

Данилов обсудил ситуацию с безопасностью вокруг украинских границ с министром обороны Канады

10:50 18.11.2021
МОН Украины внедряет разработанный ЮНИСЕФ инструмент для оценки безопасности школ

МОН Украины внедряет разработанный ЮНИСЕФ инструмент для оценки безопасности школ

04:43 05.11.2021
Кулеба убежден, что дипломаты укрепляют безопасность Украины по трем направлениям: союзники, санкции и оружиес

Кулеба убежден, что дипломаты укрепляют безопасность Украины по трем направлениям: союзники, санкции и оружиес

20:16 02.11.2021
По состоянию на начало ноября вблизи украинских границ и на временно оккупированных территориях находилось около 90 тыс. российских военных - Минобороны Украины

По состоянию на начало ноября вблизи украинских границ и на временно оккупированных территориях находилось около 90 тыс. российских военных - Минобороны Украины

12:18 27.10.2021
Шмыгаль открыл Центр безопасности граждан в Очеретино Донецкой области

Шмыгаль открыл Центр безопасности граждан в Очеретино Донецкой области

03:04 22.10.2021
Лидеры стран ЕС рекомендовали Еврокомиссии и Евросовету дать оценку мерам по безопасности энергопоставок в странах ЕС - постановление

Лидеры стран ЕС рекомендовали Еврокомиссии и Евросовету дать оценку мерам по безопасности энергопоставок в странах ЕС - постановление

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Материально-техническая помощь США Украине в 2021 году составила более $130 млн

Кабмин запустил работу БЭБ - распоряжение

В Офисе президента отрицают использование государственных вертолетов Ермаком в личных целях

В Украине за сутки выявили 16 943 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 811 человек, 628 умерло

Администрация Байдена добивается в Конгрессе исключения из оборонного бюджета санкций в отношении "Северного потока 2"

ПОСЛЕДНЕЕ

Контрразведка СБУ ликвидировала схему легализации в Украине иностранцев из стран с повышенными террористическими рисками

Материально-техническая помощь США Украине в 2021 году составила более $130 млн

СБУ обезвредила в Херсонской области крупную ботоферму спецслужб РФ

Кабмин запустил работу БЭБ - распоряжение

Глава Минздрава Грузии не видит надобности в лечении Саакашвили за границей

В Минобразования отрицают, что строительство "Президентского университета" на ВДНХ может привести к жилой застройке территории

Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям РФ - Кулеба

Интерпол возглавил представитель ОАЭ Аль-Раиси

При отказе выпускника "Президентского университета" от работы в госсекторе предусмотрена компенсация обучения в трехкратном размере

Минимум 6 человек погибли в шахте в Кузбассе в РФ, связи с 49 горняками пока нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА