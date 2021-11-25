Усиление американо-украинского военного сотрудничества укрепляет безопасность всей Восточной Европы – глава ГУР Минобороны Буданов

Американо-украинское военное сотрудничество важно для безопасности всего восточноевропейского региона, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов по результатам рабочего визита в США.

"Тот уровень военно-технического сотрудничества, который демонстрируют Украина и США, укрепляет безопасность восточноевропейского пространства и является не менее важным, чем другие фронты свободных демократических обществ, противостоящих новейшим гибридным вызовам, в том числе и со стороны правящего режима России", - приводит слова Буданова пресс-служба ГУР Минобороны на странице в Facebook.

По словам Буданова, сегодня американо-украинское сотрудничество в секторе безопасности и обороны, в том числе и военной разведки, вышло на качественно новый уровень, и есть двустороннее осознание тех беспрецедентных вызовов, которые переживает Украина и все демократическое сообщество мира.

Также начальник ГУР отметил, что руководство украинского государства и Министерство обороны Украины высоко оценивают фундаментальный вклад США в сдерживание гибридной агрессии со стороны РФ, а также активное участие в реформировании украинского сектора безопасности и обороны.

"Без независимого и устойчивого украинского государства не будет надежной среды безопасности не только на восточноевропейском пространстве, но и во всей Европе. Поэтому усиление американо-украинского военного сотрудничества укрепляет безопасность всей Восточной Европы. Путин играет на противоречиях между странами, и противостоять этому можно только взаимодействием", – добавил Буданов.