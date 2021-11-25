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12:18 25.11.2021

СБУ обезвредила в Херсонской области крупную ботоферму спецслужб РФ

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СБУ обезвредила в Херсонской области крупную ботоферму спецслужб РФ

Служба безопасности Украины в ходе следственно-оперативных действий в Херсонской области разоблачила мощную ботоферму, действовавшую в интересах российских спецслужб, сообщается на сайте спецслужбы в четверг.

"Злоумышленники проводили специальные информационные операции по расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине. Для реализации подрывной деятельности они создали более 20 тыс. фейковых аккаунтов в соцсетях, форумах и популярных мессенджерах. Из анонимных профилей распространяли дезинформацию о внутренней ситуации в стране. Кроме того, злоумышленники рассылали ложные сообщения о минировании инфраструктурных объектов на территории региона", - говорится в сообщении.

По данным следствия, к организации ботофермы причастны несколько местных жителей, которые установили технологическое оборудование по адресам своего проживания. Для маскировки аккаунтов злоумышленники использовали специальные телекоммуникационные устройства. Оплату от своих кураторов они получали через запрещенные российские платежные системы.

В ходе обысков по адресам пребывания организаторов противоправной деятельности в Херсонской области правоохранители обнаружили более 3 тыс. сим-карт, а также компьютерную технику с подтверждениями незаконных действий.

Решается вопрос об уведомлении злоумышленников о подозрении в совершении преступления и избрании судом мер пресечения. В рамках уголовного производства по ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Устанавливаются все обстоятельства правонарушений для привлечения к ответственности всех причастных к преступлениям против госбезопасности.

Теги: #херсонская_область #сбу #ботоферма
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