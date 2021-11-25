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12:07 25.11.2021

Кабмин запустил работу БЭБ - распоряжение

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Кабмин запустил работу БЭБ - распоряжение

Кабинет министров обнародовал на "Урядовом портале" распоряжение №1493-р "О начале деятельности Бюро экономической безопасности", которое запускает работу нового органа, однако в БЭБ указывают на затягивание с выделений ему помещений.

"Согласиться с предложением БЭБ о начале его деятельности и возможности выполнения указанным Бюро функций и задач по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства", – закреплено распоряжением от 24 ноября.

Как указывается в релизе Бюро в четверг, по состоянию на 25 ноября центральный аппарат укомплектован более чем на 30% предельной кадровой численности. Это позволяет запустить аналитическую и правоохранительную функцию Бюро.

"Несмотря на решение об официальном запуске работы Бюро, органу пока не выделены специально оборудованные помещения и здания, что может привести к затягиванию передачи имеющихся уголовных производств в БЭБ от стражей порядка, которые теряют функции расследования экономических правонарушений", – констатировала пресс-служба Бюро.

 

Теги: #бэб #кабмин
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