Кабмин запустил работу БЭБ - распоряжение

Кабинет министров обнародовал на "Урядовом портале" распоряжение №1493-р "О начале деятельности Бюро экономической безопасности", которое запускает работу нового органа, однако в БЭБ указывают на затягивание с выделений ему помещений.

"Согласиться с предложением БЭБ о начале его деятельности и возможности выполнения указанным Бюро функций и задач по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства", – закреплено распоряжением от 24 ноября.

Как указывается в релизе Бюро в четверг, по состоянию на 25 ноября центральный аппарат укомплектован более чем на 30% предельной кадровой численности. Это позволяет запустить аналитическую и правоохранительную функцию Бюро.

"Несмотря на решение об официальном запуске работы Бюро, органу пока не выделены специально оборудованные помещения и здания, что может привести к затягиванию передачи имеющихся уголовных производств в БЭБ от стражей порядка, которые теряют функции расследования экономических правонарушений", – констатировала пресс-служба Бюро.