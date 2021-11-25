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12:06 25.11.2021

Глава Минздрава Грузии не видит надобности в лечении Саакашвили за границей

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Глава Минздрава Грузии не видит надобности в лечении Саакашвили за границей

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила об отсутствии необходимости восстановительного лечения за границей после голодовки бывшего президента Михеила Саакашвили.

Адвокат Евгений Грушовец и гражданская супруга Саакашвили Елизавета Ясько заявили в четверг журналистам, что для восстановления здоровья Саакашвили необходимо направить на лечение в Украину.

"Состояние здоровья Саакашвили значительно улучшилось после прекращения голодовки. Лично я не вижу никакой необходимости, чтобы пациент Саакашвили продолжил лечение заграницей", - сказала Тикарадзе представителям СМИ.

Между тем Ясько, встретившаяся с Саакашвили в четверг в военном госпитале Гори, заявила, что тот продолжает терять вес. "Я вижу, что нет никаких изменений в состоянии Михаила, несмотря на внимание врачей. Процедуры, видимо проводятся, но нам о них не говорят. Он постоянно находится в стрессовом состоянии", - сказала Ясько.

Отвечая на вопрос о возможном продолжении лечения Саакашвили за границей, в Германии, Нидерландах или на Украине, Ясько заявила: "Я бы очень хотела, чтобы Михаилу разрешили вылететь в Украину на реабилитационное лечение, но он этого не хочет и желает остаться в Грузии, дождавшись изменения здесь политической ситуации".

 

Теги: #саакашвили #лечение
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