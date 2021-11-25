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11:47 25.11.2021

Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям РФ - Кулеба

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Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям РФ - Кулеба

Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям Кремля, который включает политическое и экономическое сдерживание России, а также военную помощь Украине, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Главная цель – сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий. Для этого в Москве должны четко осознать, какие политические, экономические и человеческие потери она понесет в случае нового этапа агрессии. Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям Кремля. Он включает политическое и экономическое сдерживание России, а также военную помощь Украине", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Министр отметил, что ситуация с безопасностью вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях продолжает оставаться напряженной из-за действий России.

"Скопление российских войск, интенсивная аэроразведка, угрозы Украине, которые звучат от российских чиновников разных уровней, сознательное блокирование Россией работы Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы - все это должно рассматриваться как составляющие единой агрессивной политики России против Украины", - считает он.

Кулеба проинформировал, что по поручению президента Украины МИД работает 24/7, чтобы сохранить и усилить международную поддержку Украины, прежде всего в вопросах военного сотрудничества и сотрудничества по безопасности.

Он подчеркнул, что ключевая задача дипломатов - организовать высокий уровень международной поддержки для достижения главной цели - чтобы не было новой волны войны.

"Мы не пытаемся угадать, что в голове у Путина, это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы в ней появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому лучше этого не делать", - добавил он.

Глава МИД Украины отметил, что в последнее время тональность сигналов международного сообщества в сторону Кремля значительно ужесточилась.

По его словам, Европейский Союз, НАТО, США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Швеция, страны Балтии, Польша и ряд других партнеров уже поддержали Украину и предостерегли Россию от эскалации.

"В ряде мировых столиц разрабатываются конкретные экономические меры, которые способны сделать больно российской экономике и кошелькам российских богачей. Украина параллельно получает новое усиление обороноспособности, новое вооружение для нашей армии. Все эти шаги не просто усиливают безопасность Украины. Они позволяют повысить безопасность каждого украинца. Мы работаем для того, чтобы граждане Украины были уверены в силе нашей армии, нашей дипломатии и решимости наших партнеров", - подытожил он.

Теги: #кулеба #агрессия_рф #мид
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