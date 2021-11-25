События

10:43 25.11.2021

При отказе выпускника "Президентского университета" от работы в госсекторе предусмотрена компенсация обучения в трехкратном размере

3 мин читать
При отказе выпускника "Президентского университета" от работы в госсекторе предусмотрена компенсация обучения в трехкратном размере

Выпускник "Президентского университета" сможет отказаться от работы в государственном секторе после окончания вуза в случае компенсации им стоимости обучения в трехкратном размере, предусматривает концепция учебного учреждения.

"Если студент заинтересовал работодателя, он компенсирует обучение в трехкратном размере", - говорится в концепции создания "Президентского университета".

В свою очередь заместитель Министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук заявил, что этот подход является концептуальным и, возможно, будет доработан и изменен. "Это концептуальный взгляд, который есть на сегодня... Эта норма нуждается в доработке и юридическом оформлении... Мы не говорим, что это догма. Возможно, есть другой механизм, который позволит сделать так, чтобы все выпускники оставались в Украине и работали на Украину", - сказал он во время пресс-завтрака в Киевском национальном университете им.Шевченко в четверг.

Также, согласно концепции "Президентского университета", по окончанию вуза студентам будет гарантировано трудоустройство в государственных компаниях, органах власти, исследовательских и научных институтах. По окончанию вуза студент будет обязан проработать в государственном секторе по принципу "сколько обучался - столько работаешь".

По словам замминистра, первый набор "Президентского университета" будет составлять 120 студентов. В дальнейшем из года в год, набор будет увеличиваться, а максимальное возможное количество студентов составляет 2,5 тыс. человек.

Он отметил, что изначально в вузе запланирована бюджетная форма обучения, но в Минобразования не исключают, что в будущем будет введена и контрактная форма обучения, в том числе для иностранных студентов. В то же время, Гарбарук затруднился ответить на вопрос, какая прогнозируемая стоимость обучения одного студента в год в "Президентском университете".

Замминистра отметил, что законопроект "О Президентском университете" на данный момент почти подготовлен и находится в Офисе президента.

Как сообщалось, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров начать подготовку проекта создания "Президентского университета".

В июне правительство Украины утвердило концепцию реализации проекта "Президентский университет", целью которого является создание вуза, сочетающего высококачественное образование, современные исследования и инновационную деятельность путем интеграции с академической наукой высокого уровня, высокотехнологичными компаниями (концепция "треугольника знаний"), как пилотного проекта для обеспечения научных учреждений, государственных органов и инновационного бизнеса молодыми специалистами с высоким уровнем подготовки.

В университете планируется готовить специалистов и проводить исследования по следующим направлениям: информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект; нанотехнологии; аэрокосмические технологии; энергетические технологии; биотехнологии и науки о здоровье; глобализация и международные коммуникации. Студенты нового университета смогут получить научные степени бакалавра, магистра и доктора философии (MBA, MBI, PHD).

Строительство "Президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн. На территории будущего университета предлагается разместить новые учебно-лабораторные корпуса, исследовательский центр, клинику, бизнес-центр, объекты социальной сферы, а также зону рекреации и спорта.

Ожидается, что "Президентский университет" начнет образовательный процесс с 1 октября 2023 года. До этой даты распланирован комплекс строительных и организационо-подготовительных работ. В 2024-2025 годах продолжится строительство и ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей объектов учебно-лабораторного корпуса, аппарат-отеля для студентов и преподавателей. Завершить строительство объектов «Президентского университета» планируется в октябре 2025 года.

Теги: #президент #госслужба #образование #университет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:54 25.11.2021
В Минобразования отрицают, что строительство "Президентского университета" на ВДНХ может привести к жилой застройке территории

В Минобразования отрицают, что строительство "Президентского университета" на ВДНХ может привести к жилой застройке территории

20:58 24.11.2021
Байден почтил память жертв Голодомора и выразил поддержку суверенитету и целостности Украины

Байден почтил память жертв Голодомора и выразил поддержку суверенитету и целостности Украины

12:55 24.11.2021
Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 25,2% поддержки, у Порошенко 17,5%, во втором туре Разумков побеждает Зеленского

Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 25,2% поддержки, у Порошенко 17,5%, во втором туре Разумков побеждает Зеленского

13:56 22.11.2021
Радев переизбран президентом Болгарии

Радев переизбран президентом Болгарии

00:36 22.11.2021
Президент Болгарии Радев добился переизбрания

Президент Болгарии Радев добился переизбрания

16:35 20.11.2021
Делегация на Галифакском форуме ознакомит мировое сообщество с ситуацией в сфере безопасности в Украине

Делегация на Галифакском форуме ознакомит мировое сообщество с ситуацией в сфере безопасности в Украине

06:46 20.11.2021
Состояние здоровья Байдена позволяет ему выполнять обязанности президента США

Состояние здоровья Байдена позволяет ему выполнять обязанности президента США

21:00 19.11.2021
Президент и глава его Офиса не будут бегать по эфирам по указанию олигарха - Подоляк

Президент и глава его Офиса не будут бегать по эфирам по указанию олигарха - Подоляк

15:55 16.11.2021
Минобразования Украины рекомендует местным властям возобновить очный образовательный процесс в школах

Минобразования Украины рекомендует местным властям возобновить очный образовательный процесс в школах

11:20 16.11.2021
Зеленского на посту президента готовы переизбрать 23% украинцев, 13% поддерживают Порошенко - опрос "Рейтинга"

Зеленского на посту президента готовы переизбрать 23% украинцев, 13% поддерживают Порошенко - опрос "Рейтинга"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин запустил работу БЭБ - распоряжение

В Офисе президента отрицают использование государственных вертолетов Ермаком в личных целях

В Украине за сутки выявили 16 943 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 811 человек, 628 умерло

Администрация Байдена добивается в Конгрессе исключения из оборонного бюджета санкций в отношении "Северного потока 2"

Ситуация с безопасностью на Донбассе крайне нестабильна – Спецпредставитель ОБСЕ в Украине и ТКГ

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин запустил работу БЭБ - распоряжение

Глава Минздрава Грузии не видит надобности в лечении Саакашвили за границей

Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям РФ - Кулеба

Интерпол возглавил представитель ОАЭ Аль-Раиси

Минимум 6 человек погибли в шахте в Кузбассе в РФ, связи с 49 горняками пока нет

Власти Беларуси заявляют, что задержали 11,5 тыс. нелегальных мигрантов и выслали 5 тыс. с начала года

Директор ЦРУ обсуждал с российскими спецслужбами в Москве случаи "гаванского синдрома" - СМИ

В Офисе президента отрицают использование государственных вертолетов Ермаком в личных целях

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 259 млн

В Украине за сутки выявили 16 943 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 811 человек, 628 умерло

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА