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09:17 25.11.2021

Директор ЦРУ обсуждал с российскими спецслужбами в Москве случаи "гаванского синдрома" - СМИ

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Директор ЦРУ обсуждал с российскими спецслужбами в Москве случаи "гаванского синдрома" - СМИ

Директор ЦРУ Уильям Бернс во время ноябрьской встречи в Москве с российскими спецслужбами предупредил РФ о "последствиях для виновных", если выяснится, что Россия причастна к так называемому "гаванскому синдрому", сообщает The Washington Post.

Согласно источникам издания, глава ЦРУ поднимал данный вопрос в рамках своего визита в Москву 2-3 ноября текущего года.

Отмечается, что Бернс предупредил российские спецслужбы о "последствиях для виновных", если выяснится, что Россия причастна к этим инцидентам. Таким образом он дал понять, что Вашингтон все еще не знает, кто стоит за серией загадочных осложнений со здоровьем, возникающих у американских дипломатов.

"Гаванский синдром" получил такое название после того, как в столице Кубы в 2016 и 2017 годах сотрудники ЦРУ и Госдепа впервые пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы, в частности, на слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове. Некоторые из них жаловались на проблемы со зрением. Обследование сотрудников провели в университете Пенсильвании. Эксперты тогда заявили, что не обнаружили признаков физического воздействия на организм пациентов, для которого могли бы быть характерны подобные симптомы. По их словам, это "как если бы случилось сотрясение мозга без непосредственного сотрясения".

Некоторые эксперты предположили, что причина недомоганий могла крыться в воздействии радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.

Всего с 2016 года на "гаванский синдром" пожаловалось более 200 американских дипломатов, работавших в разных странах мира, в том числе в Азии и в Европе, а также в Южной Америке.

Теги: #бернс #рф #цру #куба
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