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08:42 25.11.2021

В Офисе президента отрицают использование государственных вертолетов Ермаком в личных целях

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В Офисе президента отрицают использование государственных вертолетов Ермаком в личных целях

В Офисе президента отрицают использование вертолетов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для перевозки гостей на день рождения главы ОП Андрея Ермака, о чем свидетельствуют обнародованные ранее материалы издания "Украинская правда".

"Официально сообщаем, что не было никакого 4-дневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и прочими достопримечательностями…Не было использования государственных или частных самолетов никаких лиц, связанных с бизнесменами. Вертолетами ГСЧС гостей или вообще посторонних лиц не перевозили, тем более с развлекательной целью", - заявлено на официальной странице ОП в Фейсбуке.

При этом отмечается, что в пятницу президент работал в Киеве – на Банковой. Вечером того дня отбыл в резиденцию в Гуте. В воскресенье глава государства находился в Киеве на соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции Достоинства. В понедельник он также находился на рабочем месте.

Также сообщается, что "пользование этой резиденцией в течение одного-двух дней, как и вертолетами, обеспечивающими передвижение президента, происходило в соответствии с обычными протоколами по перемещению президента и его сотрудников и пользование соответствующими объектами.

При этом, из других представителей власти в резиденцию заезжал только Алексей Чернышев, который находился в те дни в Ровно и передвигался на автомобиле.

Также отмечается, что Андрей Ермак отметил день рождения в понедельник в Киеве – с родителями, во вторник его поздравили коллеги в Офисе президента.

Также в офисе упрекнули журналистов, что там получили информационный запрос уже в день выхода репортажа и всего за несколько часов до обнародования материала.

"Учитывая, что анонсировать этот репортаж Михаил Ткач (автор материала, журналист "Украинской правды" – ИФ) начал еще 22 ноября, вывод может быть только один, а именно: получение комментария от Офиса президента и не предполагалось при подготовке материала, а запрос мог быть направлен сугубо формально", - подчеркнули в офисе.

В Офисе президента также сообщили ,что в следующем месяце отмечается День работников дипломатической службы Украины.

"Соберутся – и именно в резиденции в Гуте – более ста председателей дипломатических и консульских представительств Украины. Состоится специальный дипломатический форум – с соответствующей программой. Подготовка к этому форуму на месте уже идет", - заявлено в посте.

Сам глава ОП Андрей Ермак также опубликовал на своей странице в Фейсбуке опровержение информации журналистов, которое во много дублирует реакцию на официальной странице.

"Как я уже говорил, не люблю свой день рождения, и громко праздновал этот день только однажды в жизни. Это было мое 35-летие. Нынешний юбилей я никак особо не отмечал, только в понедельник заехал к родителям… Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента.

Также глава ОП опроверг информацию о гостях.

"Как отметило издание, среди гостей на праздновании моего дня рождения в Гуте были мой заместитель Андрей Татаров и министр Алексей Чернышев. Дело в том, что у меня нет заместителя Андрея Татарова. И ни Андрея Татарова, ни Олега Татарова в Гуте не было", - написал Ермак.

Теги: #сми #офис_президента #реакция #ермак
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