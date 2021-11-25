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08:24 25.11.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 259 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 259 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга выросло до 259 млн 465 тыс. 36, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 174 тыс. 655 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 48 млн 91 тыс. 937 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 775 тыс. 397.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 544 тыс. 882. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 466 тыс. 980 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 43 тыс. 112 заболевших, из них умерли 613 тыс. 339 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 666,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 392 человек, Индии - 334, Бразилии - 2 тыс. 858.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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