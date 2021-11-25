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08:21 25.11.2021

В Украине за сутки выявили 16 943 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 811 человек, 628 умерло

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В Украине за сутки выявили 16 943 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 811 человек, 628 умерло

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 16 943 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 26 811 человек, 628 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 24 ноября в Украине: зафиксировано 16 943 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 451, медработников – 304); 275 319 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 82 501 человек, полностью иммунизированы – 192 818 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 404 человека; летальных случаев – 628; выздоровело – 26 811 человек", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 24 ноября сообщалось о 14 325 новых случаев заболевания СOVID-19, 23 ноября сообщалось о 12 729 новых случаях заболевания СOVID-19, за сутки, 22 ноября выявили 7 464 новых случая заболевания Сovid-19, 21 ноября зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 20 ноября сообщалось о 18 250 новых случаях заболевания СOVID-19, 19 ноября выявили 20 050 новых случаев заболевания СOVID-19, 18 ноября зафиксировано 20 591 новый случай заболевания СOVID-19, 17 ноября зафиксировано 18 668 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 ноября выявляли 16 308 новых случаев заболевания СOVID-19, а 15 ноября было 10 802 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 384 404 человека; выздоровело – 2 852 452 человека; летальных случаев – 83 541.

С начала вакцинальной кампании привито 13 083 135 человек, из них получили одну дозу – 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 418 000 человек. В общей сложности проведено 23 501 133 прививки.

Теги: #статистика #коронавирус
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