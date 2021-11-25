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08:01 25.11.2021

Киев с Софией Киевской вошел в 5 самых инстаграммных мест с объектами ЮНЕСКО

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Киев с Софией Киевской вошел в 5 самых инстаграммных мест с объектами ЮНЕСКО

Киев с Национальным заповедником "София Киевская" вошел в 5 самых инстаграммных мест с объектами ЮНЕСКО в рейтинге креативного ресурса Design Bundles, сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Наша столица с Софией Киевской заняла 4 позицию и оказалась в 5 самых инстаграммных мест с объектами ЮНЕСКО. Речь идет о рейтинге креативного ресурса Design Bundles", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

По его словам, всего для составления рейтинга проанализировали 145 самых популярных городов и достопримечательностей, принадлежащих Всемирному наследию ЮНЕСКО, подсчитав сколько раз их отмечали в Instagram.

"Мы попали в пятерку лидеров с результатом более 22 млн отметок. Мы в пятерке с Римом с Колизеем, фонтаном Треви и Пантеоном, Рио-Де-Жанейро с монументом Христа-Спасителя и Венецией и ее лагуной", - добавил министр.

Теги: #киев #юнеско #рейтинг
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