Ядерный комплекс КНДР в Йонбене продолжает работу

Северная Корея, похоже, продолжает эксплуатацию ядерного реактора, производящего плутоний, в комплексе ядерных исследований в Йонбене, сообщает американский ресурс 38 North, отслеживающий деятельность Пхеньяна, со ссылкой на недавние спутниковые снимки.

"Пар исходит из генераторного зала реактора, что указывает на то, что по крайней мере один из генераторов работает", - говорится в сообщении.

"Кроме того, вода продолжает сбрасываться из вспомогательной трубы в канал, ведущий к реке Курен", - отмечает 38 North.

В сентябре МАГАТЭ в опубликованном докладе заявило, что Северная Корея, вероятно, возобновила работу по производству топлива для ядерного оружия на основном ядерном комплексе в Йонбене с июля 2021 года.

Согласно данным, представленным в докладе, речь идет о реакторе мощностью 5 МВт на объекте, который производит плутоний - один из ключевых компонентов для производства ядерного оружия.

Кроме того, в отчете МАГАТЭ говорится, что также существуют свидетельства работ в радиохимической лаборатории в Йонбене в период с середины февраля по начало июля.

Йонбен - крупнейший ядерный объект КНДР, основанный в 1964 году. По итогам второго саммита США-КНДР северокорейская сторона заявляла, что Пхеньян был готов "навсегда и полностью" закрыть ядерные объекты в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций. Соглашение в ходе саммита достигнуто не было.