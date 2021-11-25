События

07:29 25.11.2021

Ядерный комплекс КНДР в Йонбене продолжает работу

1 мин читать
Ядерный комплекс КНДР в Йонбене продолжает работу

Северная Корея, похоже, продолжает эксплуатацию ядерного реактора, производящего плутоний, в комплексе ядерных исследований в Йонбене, сообщает американский ресурс 38 North, отслеживающий деятельность Пхеньяна, со ссылкой на недавние спутниковые снимки.

"Пар исходит из генераторного зала реактора, что указывает на то, что по крайней мере один из генераторов работает", - говорится в сообщении.

"Кроме того, вода продолжает сбрасываться из вспомогательной трубы в канал, ведущий к реке Курен", - отмечает 38 North.

В сентябре МАГАТЭ в опубликованном докладе заявило, что Северная Корея, вероятно, возобновила работу по производству топлива для ядерного оружия на основном ядерном комплексе в Йонбене с июля 2021 года.

Согласно данным, представленным в докладе, речь идет о реакторе мощностью 5 МВт на объекте, который производит плутоний - один из ключевых компонентов для производства ядерного оружия.

Кроме того, в отчете МАГАТЭ говорится, что также существуют свидетельства работ в радиохимической лаборатории в Йонбене в период с середины февраля по начало июля.

Йонбен - крупнейший ядерный объект КНДР, основанный в 1964 году. По итогам второго саммита США-КНДР северокорейская сторона заявляла, что Пхеньян был готов "навсегда и полностью" закрыть ядерные объекты в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций. Соглашение в ходе саммита достигнуто не было.

Теги: #работа #реактор #кндр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:11 17.11.2021
Uber прекращает работу Uber Shuttle в Киеве – заявление компании

Uber прекращает работу Uber Shuttle в Киеве – заявление компании

18:55 10.11.2021
Руслан Демченко занимается своей работой - Данилов

Руслан Демченко занимается своей работой - Данилов

16:09 09.11.2021
ДТЭК заинтересовался малыми модульными реакторами на площадях своих ТЭС – глава компании

ДТЭК заинтересовался малыми модульными реакторами на площадях своих ТЭС – глава компании

10:42 08.11.2021
Невакцинированные чиновники и работники образования с 8 ноября будут отстранены от работы – Ляшко

Невакцинированные чиновники и работники образования с 8 ноября будут отстранены от работы – Ляшко

17:57 04.11.2021
Внеочередного заседания парламента четверг не будет - Стефанчук

Внеочередного заседания парламента четверг не будет - Стефанчук

16:27 04.11.2021
В "Слуге народа" предлагают пересмотреть идею о проведении трех подряд пленарных недель

В "Слуге народа" предлагают пересмотреть идею о проведении трех подряд пленарных недель

18:03 28.10.2021
Изменения к лучшему заметны уже за первый месяц работы ГИАГ на рынке – мнение

Изменения к лучшему заметны уже за первый месяц работы ГИАГ на рынке – мнение

07:31 22.10.2021
КНДР примет участие в конференции ООН по климату, сообщают в Южной Корее

КНДР примет участие в конференции ООН по климату, сообщают в Южной Корее

12:22 20.10.2021
В Украине до 2030 года может появиться малый модульный реактор – глава "Энергоатома"

В Украине до 2030 года может появиться малый модульный реактор – глава "Энергоатома"

07:39 20.10.2021
КНДР подтвердила, что испытала баллистическую ракету с подлодки

КНДР подтвердила, что испытала баллистическую ракету с подлодки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки выявили 16 943 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 811 человек, 628 умерло

Украинская делегация в ТКГ призвала Россию поддержать обращение к МККК для доступа к месту смерти в Макеевке украинца Макарца

Меморандум с МВФ декларирует реформу ВСП и отбор судей Украины по европейским стандартам

Новый руководитель САП будет избран до декабря-2021, Украина поддержит независимость антикоррупционной инфраструктуры – меморандум с МВФ

Украина намерена вакцинировать против COVID-19 17 млн человек до конца 2021 года - меморандум с МВФ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Офисе президента отрицают использование государственных вертолетов Ермаком в личных целях

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 259 млн

В Украине за сутки выявили 16 943 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 811 человек, 628 умерло

Киев с Софией Киевской вошел в 5 самых инстаграммных мест с объектами ЮНЕСКО

Австралия может объявить пекинской Олимпиаде "дипломатический бойкот"

Блинкен обсудил с генсеком НАТО действия России на границе с Украиной - госдеп США

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

25 ноября: Какой сегодня праздник

Джонсон и Макрон согласились вместе бороться с нелегальной перевозкой людей через Ла-Манш

Сенаторы США призывают увеличить поставки летального оружия Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА