С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

С начала суток нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил утром в четверг.

"По состоянию на 7 часов утра, 25 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - указано в утренней сводке.

За прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Недалеко от шахты "Бутовка" противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Каменки враг применил гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы, а в сторону Нью-Йорка российские наемники открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Луганского вражеские войска вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг произвел обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка".

В районе Верхнеторецкого противник применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Недалеко от Водяного, что на Приазовье, украинские позиции попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - подчеркнули в штабе.