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06:37 25.11.2021

Джонсон и Макрон согласились вместе бороться с нелегальной перевозкой людей через Ла-Манш

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон считают необходимым совместными усилиями пресечь деятельность по нелегальной перевозке мигрантов через Ла-Манш, сообщает в четверг пресс-служба британского премьера.

Накануне у берегов Франции в проливе Па-де-Кале затонула лодка, перевозившая мигрантов в Великобританию через Ла-Манш. По данным МВД Франции, в результате погиб 31 человек.

В пресс-службе отметили, что в ходе состоявшегося телефонного разговора лидеры двух стран "согласились активизировать совместные усилия, чтобы предотвратить смертельно опасные попытки пересечения пролива и прекратить деятельность банд, которые несут угрозу жизням людей".

Как сообщает издание The Guardian, Джонсон предложил Макрону наладить совместное полицейское патрулирование вдоль побережья. Премьер в телефонном разговоре сказал, что он "потрясен" трагедией, и предположил, что французское правительство не всегда подходило к проблеме "так, как, по его мнению, заслуживает ситуация". По словам Джонсона, бандам, занимающимся перевозкой людей, "в буквальном смысле сходит с рук убийство".

В ответ Макрон, как пишет газета, подчеркнул "общую ответственность" Франции и Великобритании, сказав Джонсону, что ждет от британцев полного сотрудничества и надеется, что они не будут использовать трагическую ситуацию "в собственных политических целях".

Теги: #мигранты #великобритания #франция #лидеры
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