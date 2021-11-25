Администрация Байдена добивается в Конгрессе исключения из оборонного бюджета санкций в отношении "Северного потока 2"
Администрация президента США Джо Байдена добивается от союзников-демократов на Капитолийском холме отмены санкций в отношении российского газопровода "Северный поток - 2", законодатели предлагают внести их в оборонный бюджет США на следующий год, сообщает в четверг журнал Foreign Policy.
По данным издания, госсекретарь США Энтони Блинкен и его высокопоставленные помощники на прошлой неделе звонили в офисы сената, призывая сенаторов отменить поправки, которые налагали бы штрафы на ряд организаций, связанных с газопроводом, без возможности их блокирования Белым домом.
Как сообщили источники журнала, "администрация пытается отговорить от попыток ввести санкции против немецких организаций, участвующих в строительстве газопровода, что вызывает гнев республиканцев в Конгрессе".
По мнению демократов, данные поправки могут ослабить полномочия исполнительной власти по введению и продлению санкций, обеспечению их соблюдения и выдаче лицензий, что может стать прецедентом для других санкционных режимов.
Чиновники администрации также предупредили, что важно не оттолкнуть Германию, которая станет жизненно важным союзником, если Россия вторгнется в Украину, сообщил изданию один из помощников в Конгрессе.
Представитель госдепа не стал напрямую комментировать работу администрации США с Конгрессом.
"Мы серьезно относимся к нашему обязательству работать с Конгрессом, и мы знаем об их заинтересованности в этом вопросе", - заявил он.