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05:32 25.11.2021

Администрация Байдена добивается в Конгрессе исключения из оборонного бюджета санкций в отношении "Северного потока 2"

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Администрация Байдена добивается в Конгрессе исключения из оборонного бюджета санкций в отношении "Северного потока 2"

Администрация президента США Джо Байдена добивается от союзников-демократов на Капитолийском холме отмены санкций в отношении российского газопровода "Северный поток - 2", законодатели предлагают внести их в оборонный бюджет США на следующий год, сообщает в четверг журнал Foreign Policy.

По данным издания, госсекретарь США Энтони Блинкен и его высокопоставленные помощники на прошлой неделе звонили в офисы сената, призывая сенаторов отменить поправки, которые налагали бы штрафы на ряд организаций, связанных с газопроводом, без возможности их блокирования Белым домом.

Как сообщили источники журнала, "администрация пытается отговорить от попыток ввести санкции против немецких организаций, участвующих в строительстве газопровода, что вызывает гнев республиканцев в Конгрессе".

По мнению демократов, данные поправки могут ослабить полномочия исполнительной власти по введению и продлению санкций, обеспечению их соблюдения и выдаче лицензий, что может стать прецедентом для других санкционных режимов.

Чиновники администрации также предупредили, что важно не оттолкнуть Германию, которая станет жизненно важным союзником, если Россия вторгнется в Украину, сообщил изданию один из помощников в Конгрессе.

Представитель госдепа не стал напрямую комментировать работу администрации США с Конгрессом.

"Мы серьезно относимся к нашему обязательству работать с Конгрессом, и мы знаем об их заинтересованности в этом вопросе", - заявил он.

Теги: #сша #конгресс #санкции #севпоток
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