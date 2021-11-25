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02:05 25.11.2021

Глава ВОЗ надеется на скорый старт разработки международного соглашения по борьбе с пандемиями

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Глава ВОЗ надеется на скорый старт разработки международного соглашения по борьбе с пандемиями

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус надеется, что на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет на следующей неделе, стартует процесс разработки международного соглашения по борьбе с пандемиями.

"Мы не достигнем всего на специальной сессии ассамблеи, но, я надеюсь, она станет стартовой площадкой для разработки международного соглашения", - заявил глава ВОЗ на пресс-конференции. Он назвал сессию уникальной возможностью для заключения соглашения и отметил, что " что в настоящее время существует широкий консенсус в отношении необходимости такого инструмента".

По словам Гебрейесуса, хаос этой пандемии подчеркивает, что миру необходимо глобальное соглашение, которое установит правила игры для обеспечения готовности к пандемиям и ответных мер.

Ежегодная специальная сессия ассамблеи пройдет с 29 ноября по 1 декабря этого года. Вопрос разработки соглашения по подготовке к пандемиям и противостоянию им станет основным на заседании.

Теги: #соглашение #воз #мир #коронавирус
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