В Стамбуле разогнали акцию протеста, более 30 человек задержали

Турецкий полицейский спецназ разогнал в Стамбуле акцию протеста против политики правительства страны в экономике, спровоцировавшей рост цен, сообщает в среду Associated Press.

В ходе беспорядков на месте проведения акции протеста задержали более 30 человек.

Протестующие собрались в стамбульском районе Кадыкёй, расположенном в азиатской части города. Они скандировали лозунги, призывая правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана уйти в отставку.

Акции протесты проходят по всей Турции в связи с обвалом турецкой лиры, в том числе в Анкаре и в других турецких городах.

Во вторник турецкая лира вновь упала - с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Падение турецкой лиры произошло после заявления Эрдогана о пользе проводимой Центробанком Турции политики снижения процентной ставки.