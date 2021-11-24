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23:02 24.11.2021

Ле Пен опережает журналиста Земмура в предвыборном опросе, может выйти во второй тур с Макроном - опрос

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Ле Пен опережает журналиста Земмура в предвыборном опросе, может выйти во второй тур с Макроном - опрос

Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, вероятно, сможет опередить журналиста Эрика Земмура в первом туре президентских выборов и выйти во второй, свидетельствуют данные опроса компании Elabe.

Согласно его данным, если бы выборы состоялись сейчас, то Ле Пен заняла бы второе место в первом туре и получила бы от 20 до 22% голосов. Первое место, если бы выборы состоялись в ближайшие дни, занял бы действующий президент Эмманюэль Макрон с 25-27% голосов. Земмур может рассчитывать на 12-15% голосов. Отмечается, что потенциальный процент голосов за данных кандидатов разнится в зависимости от того, кто будут остальные кандидаты в президенты.

Таким образом, показывает опрос, Ле Пен могла бы выйти во второй тур вместе с нынешним французским лидером. В этом случае Макрон мог бы получить 55% голосов, Ле Пен - 45%. Социологи указывают, что количество желающих проголосовать за Ле Пен во втором туре выросло на три процентных пункта по сравнению с предыдущим аналогичным опросом.

Опрос проводился 23-24 ноября. В нем приняли участие около 1,5 тыс. человек.

Французские СМИ отмечают, что опубликованные ранее в ноябре опросы прочили Земмуру, а не Ле Пен, выход во второй тур президентских выборов с Макроном.

Ранее во французском правительстве сообщали, что выборы президента Франции состоятся 10 и 24 апреля 2022 года.

Теги: #кандидаты #франция #опрос #выборы
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