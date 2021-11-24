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22:47 24.11.2021

Ситуация с безопасностью на Донбассе крайне нестабильна – Спецпредставитель ОБСЕ в Украине и ТКГ

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Ситуация с безопасностью на Донбассе крайне нестабильна – Спецпредставитель ОБСЕ в Украине и ТКГ

Ситуация в сфере безопасности на Донбассе вдоль линии соприкосновения крайне нестабильна, заявил Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен после очередной встречи контактной группы на уровне глав делегаций.

"Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения крайне нестабильна. СММ ОБСЕ сообщает о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры, нанесенных тяжелым вооружением, по обе стороны от линии соприкосновения. Тупиковая ситуация, связанная с представлением гарантий безопасности, стала серьезной проблемой для деятельности вдоль линии соприкосновения и усложняет жизнь гражданского населения, а также работу СММ", - указано в сообщении Киннунена для прессы в среду.

Согласно данным миссии ОБСЕ, количество нарушений режима прекращения огня в день превышает аналогичный показатель до вступления в силу мер по усилению режима прекращения огня в июле 2020 года.

По словам Спецпредставителя, увеличивающееся количество препятствий затрудняет установление миссией фактов.

Как отметил Киннунен, позиции участников политической рабочей группы остаются неизменными, что затрудняет обмен мнениями касательно разработки единого Плана действий по урегулированию ситуации.

В рабочей группе по безопасности участники в основном сосредоточились на вопросе гарантий безопасности.

Гуманитарная рабочая группа обсудила освобождение лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, поиск пропавших без вести и возможности одновременного открытия двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в Золотом и Счастье Луганской области.

Экономическая рабочая группа провела конструктивное обсуждение различных аспектов водоснабжения отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО). Также были рассмотрены экологические темы, пенсионные выплаты и вопросы, связанные с мобильной связью.

Теги: #ткг #безопасность #донбасс
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