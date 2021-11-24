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22:27 24.11.2021

ФРГ должна отказаться от угольной генерации к 2030г, производить 80% э/э из ВИЭ - коалиционное соглашение

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ФРГ должна отказаться от угольной генерации к 2030г, производить 80% э/э из ВИЭ - коалиционное соглашение

Новое правительство ФРГ в составе социал-демократов, "Зеленых" и "Свободных демократов" закрепило цель по отказу Германии от угольной генерации к 2030 году, на 8 лет раньше, чем планировалось.

Об этом говорится в представленном в среду коалиционном соглашении, которое партии должны одобрить в течение 10 дней.

Вместе с тем, как отмечается, Германия к 2030 году намерена удовлетворять 80% потребностей в электроэнергии за счет возобновляемых источников. Ранее целевой показатель на конец десятилетия составлял 65%.

В частности, мощности солнечных электростанций планируется довести до 200 ГВт, офшорных ветроэлектростанций - до 30 ГВт, тогда как мощности электролизеров для производства "зеленого" водорода должны составлять 10 ГВт к 2030 году.

Кроме того, новое правительство ФРГ нацелено "иметь на дорогах страны 15 млн электромобилей" к концу десятилетия.

 

Теги: #соглашение #правительство #виэ #фрг
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