"Нафтогаз" на 100% выполняет условия Меморандума о стабильном прохождении отопительного сезона и призывает местные органы власти выполнять свои обязательства

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" отреагировала на заявление Ассоциации городов Украины о том, что объемов газа, которые "Нафтогаз" будет поставлять по льготной цене, громадам не хватит для прохождения отопительного сезона.

"Нафтогаз Украины" в полном объеме выполняет обязательства в рамках Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере снабжения тепловой энергии и горячего водоснабжения в отопительном сезоне 2021/2022 гг. Заявление, распространенное Ассоциацией городов Украины, считаем некорректным", - сообщил Департамент по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины".

При этом, в компании обращают внимание на необходимости выполнения взятых на себя обязательств со стороны всех подписавших Меморандум, в частности со стороны местных органов власти.

"Впервые в истории независимой Украины национальная компания обеспечивает снижение цены для уязвимых категорий потребителей газа на 20-30 грн за куб.м по сравнению с текущей рыночной ценой. "Нафтогаз" на 100% выполняет условия Меморандума о стабильном прохождении отопительного сезона и призывает местные органы власти и их объединение быть ответственными, выполнить обязательства со своей стороны", - отметил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он напомнил, что в соответствии с Меморандумом "Нафтогаз" обеспечил цену газа на уровне 7,4 грн за куб.м (с НДС, без стоимости транспортировки) для нужд населения; обеспечил цену 13,7 грн за куб.м (без НДС и без стоимости транспортировки) для нужд бюджетных учреждений; предусмотрел рассрочку платежа на 45 дней для расчетов за газ, используемый для нужд населения.

В то же время, органы местной власти должны предпринять предусмотренные Меморандумом шаги: определить и предоставить компенсацию разницы в тарифах из местного бюджета для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Такая компенсация крайне важна, чтобы предприятия ТКЭ смогли не повышать тарифы на тепло для нужд населения и при этом в полной мере рассчитывались за газ, получаемый для нужд населения по цене 7,4 грн/куб.м; привести тарифы на тепло и горячее водоснабжение для бюджетных организаций в соответствие с ценой газа 13,7 грн за куб.м; тарифы на тепло и горячее водоснабжение для коммерческих компаний привести в соответствие с текущей рыночной ценой.

Отмечается, что такие шаги позволят предприятиям ТКЭ в полной мере рассчитываться с оператором ГТС за получаемый газ. В противном случае потребление предприятий ТКЭ будет оформляться как несанкционированные отборы, и у них будет возникать значительная задолженность перед оператором ГТС Украины.

Объемы газа, направленные "Нафтогазом" предприятиям ТКЭ и газоснабжающим компаниям по цене 7,4 грн за куб.м для покрытия потребностей населения, соответствуют объемам собственной добычи газа компанией.

Как сообщается, "Нафтогаз" работает над увеличением собственной добычи газа – к сожалению, при предыдущем менеджменте компании объемы добычи уменьшались.

Компания рассчитывает на ответственное отношение местных органов власти к использованию газа украинской добычи, а также понимание с их стороны важности национальной задачи повышения уровня энергоэффективности и сокращения объемов потребления природного газа.

Ранее Ассоциация городов Украины сообщила, что объемов газа, которые "Нафтогаз" будет поставлять по льготной цене, громадам не хватит для прохождения отопительного сезона, в связи с чем она вынуждена обратиться к правительству с просьбой вмешаться в ситуацию.

Ассоциация городов Украины, возглавляемая Виталием Кличко, - неправительственная организация, объединяющая почти тысячу громад со всей страны. Осенью 2021 года мэры городов подписали Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой в отопительном периоде 2021/2022 гг. с правительством и НАК "Нафтогаз".